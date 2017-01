De Crem: "We zien dat het VK wil blijven handel drijven met België"

Staatssecretaris van Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) is in de Britse hoofdstad Londen om te praten over handel. In "Terzake" geeft hij meer uitleg.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

De Crem: "We zien dat het VK wil blijven handel drijven met België"

Staatssecretaris van Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) is in de Britse hoofdstad Londen om te praten over handel. In "Terzake" geeft hij meer uitleg.