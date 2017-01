"Het is zover gekomen dat Brussel zelfs niet meer wil overleggen. Ze zeggen gewoon dat het gaan doen", zegt Weyts die het verstrengen van de normen een "suïcidale operatie" noemt. "Er staat een verlies van 3.500 banen op het spel. Ik weet niet in welke jobrijkdom de Brusselse regering zich waant, maar ze hebben een hoge werkloosheid en bovendien werken al veel Brusselaars op de luchthaven."

Brussels minister-president Vervoort zegt dat hij nog altijd bereid is om te praten, maar als er nog geen akkoord is na 60 dagen, dan gaan de strenge geluidsnormen wel in. "Er wordt al twee jaar over gesproken", zegt Vervoort. "Er is nog tot 22 februari om iets te proberen. Dat is voldoende als de politieke wil ervoor er is." De bal ligt wat hem betreft in het kamp van de federale regering. "Zij moeten de deelstaten rond de tafel roepen."