"Over de laatste decennia is de sociale zekerheid vervallen tot een soort armoedebestrijding met heel wat minima en vrijstellingen. Armoedebestrijding is belangrijk, maar dat is het niet alleen. Je moet aan de grootste groepen in onze bevolking ook zekerheid kunnen bieden dat ze zich geen zorgen moeten maken als ze ouder worden of ziek vallen."

Als dan niet gebeurt, dreig je de steun voor de sociale zekerheid bij de middengroepen te verliezen en nemen de mensen hun toevlucht tot verzekeringssystemen buiten het wettelijke systeem, vreest Pieters. "Vanuit de particuliere sector is men dan ook niet gebrand op een levenskrachtige sociale zekerheid, want er zijn een aantal producten in de markt die dat proberen aan te vullen, maar dan zonder solidariteit. Ik geloof in de wettelijke sociale zekerheid."