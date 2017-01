De N-VA zit in de Stad aan Zee momenteel in de oppositie, maar daar wil Anseeuw - ook in 2012 al lijsttrekker - verandering in brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen eind volgend jaar. "We willen aan de heerlijke stad die Oostende is de verandering geven die ze verdient. Maar dan zullen we het wel zelf moeten doen. Daarom gooien we ons volledig in de strijd en daag ik het huidige stadsbestuur met haar lijsttrekkers uit."

Björn Anseeuw richt zijn pijlen op huidige burgemeester Johan Vande Lanotte en de liberale kandidaat-burgemeester Bart Tommelein. "Zij missen alle geloofwaardigheid als het over verandering gaat", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. Volgens Anseeuw heeft Vande Lanotte "geen ploeg" achter zich, en Tommelein "zit al meer dan 10 jaar aan de knoppen in Oostende en bekampt nu in woorden het beleid dat hij netjes uitvoert".

De N-VA wil in Oostende iets doen aan het onveiligheidsgevoel. Ook het sociale beleid moet anders: "We willen komaf maken met het lakse beleid dat fraude en misbruik gedoogt. Tegelijk willen we zorgen dat wie echt hulp nodigt heeft, de weg vindt naar het OCMW", kondigt lijsttrekker Anseeuw aan. Ten slotte wil hij de Oostendse jongeren meer kansen geven om een toekomst op te bouwen in eigen stad.