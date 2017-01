Politicoloog Pascal Delwit: "Maffieus was het niet, maar zeker problematisch"

Waarom is het niet eerder duidelijk geworden wat er binnen Publifin aan de hand was? "Van Stéphane Moreau was het bekend dat hij tegelijk belangrijke politieke functies had én CEO was van Nethys", zegt Politicoloog Pascal Delwit. "Maar eerlijk gezegd had niemand veel zin om dat aan te pakken. Noch in Luik, noch binnen de partij."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Politicoloog Pascal Delwit: "Maffieus was het niet, maar zeker problematisch"

Waarom is het niet eerder duidelijk geworden wat er binnen Publifin aan de hand was? "Van Stéphane Moreau was het bekend dat hij tegelijk belangrijke politieke functies had én CEO was van Nethys", zegt Politicoloog Pascal Delwit. "Maar eerlijk gezegd had niemand veel zin om dat aan te pakken. Noch in Luik, noch binnen de partij."