Vermoed wordt dat het plafond het tussen 8 en 8.30 uur begaf. "De poetsvrouw was om 8 uur nog op het bureau geweest en toen was er niks aan de hand. Het moet rond 8u30 gebeurd zijn", zegt woordvoerder Thomas Pollet.

Op dat moment was er niemand in het kantoor aanwezig. "De minister zelf was net onderweg vanuit Antwerpen waar hij een interview had gegeven. Hij heeft dus wel geluk gehad, want vaak zit hij op dat uur al te werken aan zijn bureau", klinkt het.

Muyters was danig onder de indruk en tweette een foto van zijn kantoor. Daarop is te zien hoe het plafond in zijn geheel naar beneden is gekomen, recht op de bureautafel van de minister.

Op het kabinet is nu tijdelijk een andere ruimte ingericht als bureau voor de minister. Het kabinet laat voor de zekerheid ook de plafonds in de andere kantoren van het pand controleren.