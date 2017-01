Een alcoholverbod komt er evenwel niet, aldus Peeters. "Het is in eerste instantie een preventieve aanpak, het voorkomen van het gebruik of het misbruik van alcohol. De werkgevers kunnen zelf een aantal voorstellen formuleren, al naargelang de specifieke werkomstandigheden die zich ook in de publieke sector kunnen voordoen."

Vorige week was er discussie over het schenken van gratis alcohol in de bar van de Kamer. De deontologische commissie van het parlement had na enkele incidenten geopperd om alcohol van de kaart te schrappen. De Vereniging voor Alcohol en Drugsproblemen (VAD) vond het een goed idee, voormalig parlementsvoorzitter Herman De Croo noemde de mogelijke afschaffing "ridicule verkleutering".