Boeve: "In het onderwijs hebben we nieuwe eindtermen nodig"

Het Katholiek Onderwijs is niet onverdeeld gelukkig met de hervorming van het secundair onderwijs. Lieven Boeve, de directeur van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, wil nog over een aantal punten overleg plegen met minister Hilde Crevits. In "De zevende dag" debatteert Lieven Boeve met Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open VLD), voorstander van het akkoord.

