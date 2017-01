Eerder deze week was er kritiek van de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Maalbeek. Ze kwamen aan het woord in de bevoegde parlementaire onderzoekscommissie. Velen kaarten aan dat ze té weinig bijstand krijgen van de overheid en dat de administratie een waar labyrint is, zelfs voor hoger opgeleiden.

Minister Geens toont begrip in "De zevende dag". Maar wijst erop dat er al 1 miljoen euro is uitgekeerd. "Dat is een eerste keer dat we - naar Belgische normen - snel zijn geweest", nuanceert hij. De slachtoffers wachten ook nog altijd op erkenning. Daarvoor ligt een plan op tafel dat in februari naar het parlement gaat. Dan kan het statuut voor terreurslachtoffers gestemd worden.