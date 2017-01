In de nieuwe Vlaamse kinderbijslag komt er vanaf 2019 een basisbedrag van 160 euro per maand per kind. De bestaande rang- en leeftijdstoeslagen verdwijnen. De basissom kan wel nog aangevuld worden met sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren.

Vandeurzen beloofde vooraf een "armoedetoets" te laten uitvoeren op dat nieuwe systeem. Uit die studie blijkt dat het armoederisico van gezinnen daalt van 8,6 procent naar 7,7 procent, of een daling van 0,9 procentpunt. Een gelijkaardige daling is er ook op kindniveau.

De onderzoekers hebben ook de impact op de armoedekloof bekeken. Dat is de afstand tot de armoedegrens. Daar lijkt de impact groter. Gezinnen hebben nu maandelijks 470 euro tekort om aan de armoedegrens te komen. In het nieuwe systeem zal die kloof met bijna 63 euro per maand verkleinen. "Aan de armoede op zich verandert misschien niets, maar er is wel degelijk een duidelijk verschil in de diepte van de armoede", legt onderzoeker André Decoster uit.