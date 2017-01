Als een patiënt daartoe de toestemming geeft, mogen zorgverleners zijn medische gegevens digitaal met elkaar uitwisselen. Daardoor hebben zij steeds toegang tot de meest recente medische informatie over die patiënt. Het gaat dan bijvoorbeeld over een bloedafname of een medicatielijst.

Begin februari 2015 hadden 600.000 Belgen hun toestemming gegeven. Vandaag staat de teller al op 5.028.836, een exponentiële toename. "Als patiënt heb je er alle baat bij dat een zorgverlener toegang heeft tot de meest recente relevante info uit je medisch dossier. Zo ben je er zeker van dat hij of zij altijd over alle nodige gegevens beschikt om snel de juiste diagnose stellen, ook al ben je nog nooit eerder bij hem of haar op consultatie geweest", aldus het kabinet van Maggie De Block.

Via de geïnformeerde toestemming geeft een patiënt enkel zorgverleners die een therapeutische relatie met hem hebben toegang tot zijn medische gegevens. Een arts van het ziekenfonds, een verzekeringsarts of een arbeidsgeneesheer kunnen de gegevens bijvoorbeeld niet inkijken. En een patiënt kan zijn toestemming ook steeds terugtrekken.