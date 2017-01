Alcohol op de werkvloer: het is een uitzondering. Het gebruik van alcohol tijdens het werk maakt onderdeel uit van een CAO, maar elk bedrijf heeft de vrijheid om te beslissen of en wanneer alcohol is toegelaten. De meerderheid houdt zich in de praktijk aan een totaalverbod.

In de cafetaria van de Kamer wordt sinds begin jaren 90 wél alcohol geschonken. De deontologische commissie van het parlement stelt daar na enkele incidenten - waaronder de uithaal van Luk Van Biesen (Open VLD) naar Meryame Kitir (SP.A) - vragen bij. Marijs Geirnaert, van de Vereniging van de Alcohol- en Drugsproblemen vindt het goed dit debat wordt gevoerd.

"Politici hebben een voorbeeldfunctie. Een alcoholverbod in de Kamer zou dus een goed idee zijn", zegt Geirnaert. "Argumenten "dat het niet nodig is" en "dat het vroeger allemaal erger was" zijn drogredenen. Alcohol neemt een flinke plaats in onze politiek in. Jammer dat de rangen hierover na een incident zo snel gesloten worden."