Ook premier Michel zegt dat het beter kan. "We bevonden ons na de aanslagen in een ongeziene situatie en we moeten daar natuurlijk lessen uit trekken", zegt hij. Hij is bereid om te luisteren naar de suggesties en opmerkingen over hoe het beter kan.

Op het centrale aanspreekpunt voor de slachtoffers zijn er sinds 20 april 700 telefoontjes en 1.500 e-mails binnengekomen. In 150 dossiers heeft het slachtofferfonds intussen 1 miljoen euro uitgekeerd. Het gaat om bedragen van 15.000 tot 30.000 euro. Volgens de overheidsdienst van justitie werden op zo'n korte tijd nog nooit zoveel beslissingen genomen en bedragen uitgekeerd.