Eigenlijk gaat het vooral over lokale politici die zich verrijken. U denkt misschien dat alle politici veel verdienen, maar in realiteit is dat niet zo. Vergeet bovendien niet dat de toplonen in de privé-sector - zeker in de financiële sector - de voorbije 15 jaar enorm zijn gestegen. Dat heeft de openbare sector in zekere zin besmet. Voor sommigen is de verleiding daardoor groot.

Bij Publifin is het probleem dat er te weinig transparantie en te weinig controlemogelijkheden zijn. Dat komt omdat er schotten zijn opgetrokken tussen de intercommunale zelf en de publiek-private maatschappij Nethys, actief in de energiesector, de media en de telecom. Door dat gebrek aan transparantie is mogelijk gemaakt dat een aantal mandatarissen vergoedingen hebben opgestreken voor prestaties die nooit zijn geleverd.

Alle partijen in de partijen in de provincie Luik zijn erbij betrokken. Zowel PS, MR, CDH als Ecolo zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Publifin. Als machtigste partij loopt de PS uiteraard het meest in de kijker.