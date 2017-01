De PS-voorzitter gaat zijn maatregelen in de eerste plaats voorstellen binnen zijn eigen partij, maar hij gaat ook praten met de andere partners binnen de Waalse regering.

In die Waalse regering behoudt Di Rupo overigens het vertrouwen in minister Paul Furlan, die verantwoordelijk is voor de intercommunales. Furlan is in die hoedanigheid danig onder vuur komen te liggen door het Publifin-schandaal. "Niemand kan hem iets verwijten. Hij heeft zeker de wil om de zaken te verbeteren."