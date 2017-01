Ook over de ongelijkheid in de wereld zijn ze het niet eens. "Deze planeet kreunt onder het feit dat je langs de ene kant acht multimiljardairs hebt, aan de andere kant 3,6 miljard mensen", vertelt het PVDA-kopstuk. Volgens Mertens is die ongelijkheid het resultaat van het neoliberalisme dat "een bedieningspolitiek is, een graaipolitiek die de 1 procent bedient."

Maar Rutten laat zich niet zomaar de zwarte piet toeschuiven. "Ik gruwel van een wereld waarin we allemaal gelijk moeten zijn. Kijk naar Noord-Korea, dan moeten we allemaal in uniform lopen." Ze wijst erop dat België één van de meest herverdelende landen ter wereld is. Rutten pleit voor meer initiatief; een grotere taart, niet herverdelen. "U streeft naar een gelijkheid die niet de mijne is. Mensen moeten gelijke kansen krijgen."

Mertens gooit het voorstel van de miljonairstaks op tafel. Iets wat Rutten meteen afwijst. "Het klinkt goed, we gaan naar de superrijken, maar in alle landen waar het communisme het voor het zeggen heeft, heb je geen superrijken, heb je geen rijken, heb je geen rijke middenklasse. Daar heb je alleen armoede."

De taksen, zoals de Turteltaks, waar Mertens tegen is, zijn volgens Rutten de "puinhopen van de gratis politiek".