Publifin is sinds 2014 de naam van de vroegere intercommunale Tecteo met zetel in Luik. Die is voor 54% in handen van de provincie Luik, voor 47% van 76 Waalse gemeenten en een klein beetje van het Waalse Gewest.

Dat Tecteo is in Vlaanderen bekend door de overname van de wind- en biomassa-activiteiten van het bekende Oostendse bedrijf Electrawinds, maar vooral een sterke vinger in de pap in telecommunicatienetwerken en tv-distributie in Wallonië en Brussel. Het bezit onder meer het merk VOO en is ook via dochter Nethys actief in de verdeling van elektriciteit en gas. Publifin heeft ook een belang in de luchthaven van Luik en is eigenaar van de krant L'Avenir. Bij Publifin werken 2.600 mensen.