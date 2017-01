De nieuwjaarsreceptie van Open VLD vindt plaats in het museum Autoworld in Brussel. Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten hield er een pleidooi voor vrijheid, veiligheid en vooruitgang -de klassieke liberale waarden. Ze stelde ondernemerschap centraal. "Niet zo afgunstig zijn, maar enthousiast. Goesting hebben om te ondernemen. Minder, en zeker niet méér, belastingen, en minder regeltjes. Als je die drie dingen doet, dan gaan we er economisch op vooruit", meent Rutten.

Een meerwaardebelasting op aandelen sluit ze radicaal uit, want die houdt economische vooruitgang tegen. "Een meerwaardebelasting is een afgunstbelasting. We hebben ondernemers, zelfstandigen, nodig. Mensen die vooruit willen en jobs creëren."

"Het zijn mensen die risico nemen", klonk het. "Ze werken zeven dagen op zeven. En ze doen dat graag, omdat het hun eigen zaak is. Ook al hebben ze geen betaalde vakantie, geen eindejaarspremie, geen dertiende maand. Als ze ziek zijn geen inkomen, geen klanten, geen opbrengsten, geen vaste uren en geen anciënniteit of verworven rechten. En als het verkeerd gaat? Trekt uw plan.

Maar als het lukt? Wat krijgen ze dan? Applaus? Vergeet dat maar. Wie hier succesvol is, krijgt jaloezie. En als het van sommigen afhangt, nog een extra meerwaardebelasting erbovenop. Niet met ons."

Tijdens haar speech raakte Rutten wel even in de war, wat een grappige verspreking opleverde - Rutten kon er ook zelf om lachen (lees verder onder de video):