Er is de voorbije jaren behoorlijk wat vergaderd over een nieuwe pensioenregeling voor de parlementsleden, maar uiteindelijk is er toch een akkoord gevonden. Althans op het niveau van het Vlaams parlement.

Konden parlementsleden tot nog toe na twintig jaar dienst al met volwaardig pensioen, dan wordt dat nu opgetrokken tot 45 jaar. Met die nuance dat de regeling enkel geldt voor wie na de volgende verkiezingen in het parlement komt.

Toch worden de regels ook verscherpt voor wie nu wél al in het parlement zit: die moeten voortaan 60 zijn vooraleer ze aanspraak op volle pensioenrechten kunnen maken.

Het akkoord geldt enkel voor het Vlaams parlement, en zal voorgelegd worden aan alle andere parlementen in dit land. Aanvaarden die het niet, dan willen de Vlaamse partijen - zeker N-VA - het ter stemming voorleggen in het federale parlement. Zoals bekend staan de Franstaligen niet te popelen voor de nieuwe regeling.