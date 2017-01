Onder meer de Leuvense criminoloog Stephan Parmentier is erg kritisch voor dit soort repatriëringen. Parmentier was rapporteur voor de commissie-Vermeersch, die na de dood van de Nigeriaanse vluchtelinge Semira Adamu aanbevelingen voor een humaan terugkeerbeleid formuleerde.

Volgens Francken worden die richtlijnen "maximaal opgevolgd". "Ik ben er zeker van dat die repatriëringen op een correcte manier zijn gebeurd", zegt de staatssecretaris. Hij wijst er ook op dat "alleen in een laatste fase, als die gezinnen al verschillende keren hebben geweigerd om uitgewezen te worden", dergelijke special flights worden ingezet.

Als mensen blijven weigeren, heeft de overheid twee opties, verduidelijkt Francken: "Of we doen niets en laten ze hier blijven, of we proberen ze toch het land uit te zetten." Mensen op deze manier uitwijzen, gebeurt dan ook enkel "in heel uitzonderlijke gevallen". "Als het echt niet anders kan, als alle andere opties uitgeput zijn, dan zullen we het toch op deze manier moeten doen. En zeg nu zelf: zeven gezinnen in vier à vijf jaar, dat kun je toch geen standaardpraktijk noemen."