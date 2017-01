Wat bij een "neen"; zou burgemeester De Wever die uitslag respecteren? "We zullen zien wat we zien als we het zien", antwoordt De Wever in "De zevende dag" op die hypothetische vraag. "Ik wil nog eerst zien dat er een volksraadpleging komt, we zijn daar niet zeker van. Ik vind dat aan het einde van de rit de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het is aan de kiezer om daarna te oordelen."

Volgens de Antwerpse burgervader moeten de Antwerpenaren nu aan "één zeel trekken" over Oosterweel. "Als je zo'n investeringstrein hebt gemonteerd en die is klaar om te vertrekken, dan ben je gek als je die zou afwijzen. Een oplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in één hand, dat is ongelooflijk mooi. Stop met dat blokkeren en ambeteren."