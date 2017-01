Crombez probeert kritiek uit eigen rangen te counteren: "We gaan door"

Het was heel opvallend dat SP.A-voorzitter Crombez een stuk van zijn nieuwjaarsspeech reserveerde om te antwoorden op de kritiek uit eigen rangen. Brugs burgemeester Renaat Landuyt schoot het scherpst en oordeelde vorige week dat de socialisten niet bezig zijn met de essentie.

Bovendien is er veel onderhuidse kritiek op de "flinksere" koers van Crombez in het asiel- en migratiedebat, en vinden velen dat de socialisten er niet in slagen een hoofdrol op te eisen in het politieke debat.

Crombez: "Hervormen is nooit eenvoudig, maar we gaan hier verdomme mee door", drukte hij zijn partijgenoten op het hart. "Anderhalf jaar geleden heb ik jullie gevraagd om mij te volgen, met hervormingen die eenvoudig en eerlijk zijn, op een manier die open en gedurfd is."

De SP.A-voorzitter herinnerde eraan dat de nieuwe koers "samen" uitgezet werd. "Samen hebben we gekozen om naar de mensen toe te gaan en te luisteren. Samen hebben we gekozen voor één job, één persoon. Samen hebben we gekozen voor vernieuwing. En dat doen we", besloot Crombez. "De geschiedenis toont aan tot wat wij socialisten in staat zijn, als we moedig zijn en als we doorzetten."