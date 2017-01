Dit jaar moet volgens hem opnieuw het jaar van het nieuwe fatsoen in de politiek worden. Beke definieert dat als ouder als niet blaffen en afdreigen en de burger wil ook dat hij leiders heeft die niet blaffen en afdreigen. Dat mag nooit de stijl van de christendemocraten worden, vindt hij.

Beke had opvallend ook lof voor de hervorming die Vlaams minister Hilde Crevits onlangs in het onderwijs heeft doorgevoerd. Dat laat elke jongere toen een goede keuze te maken. Het gaat niet om "yes, you can", maar om "yes, you did", riep hij Crevits toe.

Nochtans heeft de onderwijshervorming tot heel wat kritiek geleid, niet enkel bij de oppositie, maar ook bij zowel het katholieke net als het gemeenschapsonderwijs.