Michel: "Dit akkoord van de Groep van Tien is teken van vertrouwen"

De Groep van Tien is het gisteren eens geraakt over een ontwerp van interprofessioneel akkoord. Premier Charles Michel (MR) vindt dit een belangrijke factor voor de economische ontwikkeling in de komende maanden.

