Bij Michel is dat verwijt duidelijk in het verkeerde keelgaat geschoten, en zijn aanval in de SudPressekranten op Di Rupo is du jamais vu.

De premier haalt er snoeihard uit naar de ex-premier. “Hij zinkt af in een demagogie die extreem-rechts waardig is.” Volgens Michel pookt Di Rupo haat en zelfs geweld op. “De situatie van vandaag vergelijken met de tweede wereldoorlog, is van een ongeziene demagogie. Zo spreidt hij het bedje van de extremisten. Mijn beide grootvaders en vele andere gezinnen hebben geleden in die oorlog. Hij bezoedelt de nagedachtenis van die mensen.”

Volgens Michel is Di Rupo zo bang van het extreem-linkse PTB, en is hij onderweg “verzuurd” en “rancuneus” geworden. Of dat komt doordat hij zijn afscheid van de Zestien nog niet verteerd heeft? Michels antwoord op die vraag is misschien nog het dodelijkste zinnetje van allemaal. “Hij heeft in elk geval de blik op het verleden. Ik beklaag hem, want dat moet hem ongelukkig maken.”