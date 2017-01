Een kartel van de Antwerpse oppositiepartijen Groen en SP.A lijkt een match made in heaven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een kartel verhoogt volgens politieke analisten de kans om de meerderheid van huidig burgemeester Bart De Wever te breken.

SP.A en Groen zijn in het verleden al met succes naar de kiezer gestapt in onder meer Gent, maar dat er vandaag al gesprekken zouden zijn voor een kartel in Antwerpen, is volgens de Antwerpse voorzitters van beide partijen onzin.

"Er is niets van waar. De reden daarvoor is heel bewust. Het is nog anderhalf jaar tot de lokale verkiezingen. Wij als Groen zijn met Antwerpen en de Antwerpenaar bezig en niet met onszelf. We sluiten niets uit, maar op dit moment zijn er nog geen gesprekken", zegt Wouter Van Besien in "Terzake".