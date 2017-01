Galant nam vorig jaar ontslag uit de regering-Michel. Ze struikelde over een rapport van de Europese Commissie over de veiligheid op de luchthavens, een bijzonder gevoelig thema na de aanslagen van 22 maart. Eigenlijk stond ze gedurende haar mandaat geregeld in het oog van de storm. Zo communiceerde ze onhandig over de besparingen bij de NMBS, was er heisa over de aanduiding van een advocatenbureau in het dossier van de vliegtuighinder boven Brussel en kreeg ze bakken kritiek over het GEN-dossier.

Het hele boek door kruipt Galant in een slachtofferrol, of het nu gaat over de rol van de media of die van de topman van de administratie Mobiliteit Laurent Ledoux in haar ontslag of over de clanoorlog bij de Franstalige liberalen. Premier Charles Michel beschrijft ze als haar "tweede broer", maar voor vicepremier Didier Reynders heeft ze geen goed woord over.

"Het is echt één van die dagen dat je een bom in de Wetstraat ziet afgaan, niet politiek, maar wel emotioneel", zegt journalist Wouter Verschelden in "De afspraak" op Canvas. "Dit boek leest als een vorm van afrekening met haar eigen partij, met de politiek en vooral met een manier van met elkaar omgaan."

Galant laat de sappige details niet achterwege. "Mannen vol macht zijn dol op seks, meer dan anderen. Velen van hen aarzelden dan ook niet hun broek in hun kabinet uit te trekken voor een intiem momentje met een assistente of secretaresse", schrijft ze.

"De Wetstraat is een wereld vol roddels en achterklap", weet Verschelden. "Ik denk dat daar een groot deel van klopt. Politiek is een heel hard spel. Daar vallen slachtoffers, en op een gegeven moment was Galant slachtoffer in dat circus. Ze heeft dat op een heel bittere manier verwerkt."