Vlaams Belang is er niet over te spreken dat Merkel, "de politica die verantwoordelijk is voor de meest ontwrichtende immigratiecrisis uit de recente Europese geschiedenis" hiervoor door de KU Leuven en de UGent, de twee grootste universiteiten in Vlaanderen, wordt geëerd.

Volgens de extreemrechtse partij heeft Merkel zich door het openstellen van de Duitse grenzen voor asielzoekers en vluchtelingen net "onverantwoord" en "ondemocratisch" gedragen. Merkel wou daarenboven ook nog eens de andere Europese lidstaten mee laten opdraaien voor haar beleid, stelt Vlaams Belang die niet begrijpt waarom ze daarvoor erkenning krijgt. "Europa staat in brand, maar in plaats van de brandweer wordt één van de pyromanen beloond."

Dat N-VA Vlaams minister-president Geert Bourgeois afvaardigt naar de uitreiking kan er bij Vlaams Belang evenmin in. N-VA-voorzitter Bart De Wever leverde in het verleden al herhaaldelijk kritiek op het beleid van Merkel. "Als het de N-VA menens was geweest met die kritiek, had ze op de uitreiking van het eredoctoraat moeten wegblijven", klinkt het.