In "De wereld vandaag" op Radio 1 lichtte De Wever die uitspraak toe. "In 2015 hebben we een botsing van visie gehad met het open grenzenbeleid van mevrouw Merkel, het historische "Wir schaffen das". Haar beleid werd geïnterpreteerd als een uitnodiging voor alle vluchtelingen en Duitsland werd overspoeld. Daar hebben onder meer de uiterst rechtse partijen in Europa en ook Duitsland garen bij gesponnen."

"Maar intussen is Merkel helemaal van richting veranderd. Leiderschap is durven je fouten erkennen en in 2016 zei ze: "Ik ga die uitspraak "Wir schaffen das" niet meer doen, want dat is duidelijk niet gelukt." Dat heeft ze gedaan en daar heb ik respect voor.", aldus De Wever.

Volgens de partijvoorzitter van de N-VA kiest Angela Merkel vandaag volop voor de "Australische oplossing" van het vluchtelingenprobleem, met pushback op de Middellandse Zee, opvang in eigen regio en gesloten buitengrenzen in Europa. "Dat is ook de lijn van de N-VA en daar kan ik alleen maar blij om zijn."