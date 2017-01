Van der Maelen reageert dat hij zich niet monddood laat maken omdat hij voorzitter van de commissie is. "Collega De Wit vergist zich", zegt hij. "Het is niet omdat je voorzitter bent, dat je doofstom moet blijven in de pers. Wij stellen vast dat in het dossier van de nationaliteitsverwerving meneer Kubla (MR-politicus, nvdr.) opduikt, we stellen vast dat collega Van Cauter zelf zegt dat ze is benaderd door het kabinet van meneer Reynders (minister voor de MR) en er is Armand De Decker (MR-burgemeester en oud-Senaatsvoorzitter) die verschenen is voorbij de advocaat-generaal die de minnelijke schikking heeft getroffen."

De onderzoekscommissie komt vandaag voor het eerst bijeen.