Tegen oktober volgend jaar wil Gwendolyn Rutten alle 308 Vlaamse en Brussel gemeenten hebben bezocht. Zij zal daar naar eigen zeggen in gesprek gaan met mensen over de zaken die hen na aan het hart liggen: werk, veiligheid, vrijheid, gezin en de toekomst. Onder de naam "de ronde" wil ze de lokale liberale partijen ondersteunen voor de gemeenteraadsverkiezingen van eind volgend jaar.

"Je kan er niet omheen dat er iets beweegt in de samenleving, dat mensen met veel vragen zitten", zegt Rutten in een persbericht. "Ik ga op ronde van Vlaanderen en ga luisteren en in gesprek over de grote en kleine dingen van het leven, over problemen en oplossingen, want dat is de essentie van politiek."