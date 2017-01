Professor Jacques De Grève, diensthoofd oncologie van het UZ Brussel, reageerde in een kranteninterview in De Morgen en Het Laatste Nieuws ontsteld op het idee om de sigarettenprijs weer te laten dalen om meer geld in de staatskas te krijgen. Hij gaf Van Overtveldt in het interview "een 9 op 10 voor domheid" en stelde dat zijn moreel kompas fout ingesteld stond. "Hoe duurder de sigaretten, hoe minder jongeren beginnen te roken. Punt."

Van Overtveldt, die momenteel in Londen is om B-Hive, een platform voor de digitalisering van de Belgische financiële sector, te promoten, blijft echter rustig bij de kritiek. "Dit is geen kwestie van moreel kompas, maar kwestie van met realiteitszin te kijken naar waar het om gaat", stelt hij.

"Dat we vandaag minder inkomsten hebben uit accijnzen heeft zeker te maken met het feit dat er door de hogere prijs minder verbruik is, maar het is voor een belangrijk stuk ook te wijten aan het feit dat er andere bronnen aangewend worden."

De minister verwijst naar illegale handel in alcohol en tabak en naar de grensaankopen, volgens hem "een belangrijk fenomeen". "De beschikbare cijfers geven ondubbelzinnig aan dat het fenomeen gevoelig is toegenomen na de verhoging van de accijnzen", klinkt het.