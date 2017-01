De tijd begint te dringen. Minister Crevits wil zeker deze legislatuur landen. In haar rentree-interviews bij de start van het schooljaar 2015-2016 legde ze zichzelf 1 september 2018 op als timing. Als ze die deadline wil halen, moet er zeker deze week een doorbraak komen.

Volgens de onderwijskoepels wordt die timing bijna onhaalbaar. "Als de knoop was doorgehakt voor de kerstvakantie, dan lag de start in het schooljaar 2018-2019 al moeilijk. Na het akkoord wacht ons nog veel werk om de theorie te vertalen naar de klas", zegt Raymonda Verdyck, topvrouw van het gemeenschapsonderwijs, daarover in De Tijd.

Patriek Delbare, topman van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, is formeel. "We zijn vragende partij voor een modernisering van het secundair onderwijs, maar de weg is nog lang", zegt hij daarover aan VRT Nieuws. "De timing primeert echter niet voor ons. We willen vooral een versterking van het tso en bso", benadrukt hij. "Leerlingen die op dat vlak talenten hebben, moeten aan hun trekken komen en ook kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs. Dat is belangrijk voor de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs."