"Deze regering is gemaakt om de economie te herlanceren, en dat lukt vrij aardig", zegt De Wever aan de VRT-radioredactie in de marge van de nieuwjaarsreceptie van de Stad Antwerpen. "Jobcreatie is heel erg goed, de handelsbalans is positief, de economische groei gaat omhoog. Dat zit allemaal snor, maar we moeten wel het budget onder controle krijgen. Daar zullen we een tandje moeten bijsteken en in 2017 nog enkele heel moeilijke beslissingen nemen, want in de verkiezingsjaren 2018-2019 ligt dat moeilijker."

De staatsschuld is onder Michel inderdaad nog opgelopen, en Bart De Wever wil het tij hier absoluut keren. "Als je de begroting op orde krijgt, krijg je ook de schuldgraad in orde. De toestand is niet dramatisch, maar moet wel op orde worden gezet."