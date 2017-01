Bonte ging in "De zevende dag" in debat met Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank in Brussel, over zijn scherpe uitspraken over de Brusselse jeugdrechters van de voorbije week. Bonte verweet de magistratuur "wereldvreemd" te zijn in radicaliseringsdossiers.

"Ik merk dat zowel de jeugdhulpverlening als de jeugdbescherming en de magistratuur te weinig thuis zijn in bepaalde milieus, nl. die van de kwetsbare, allochtone gezinnen", zegt Bonte. "Terroristen zijn vaak kinderen die vroegtijdig ontsporen, en van kleine boefjes uitgroeien tot leden van georganiseerde misdaadbendes voor ze uiteindelijk radicaliseren. Jeugdrechtbanken treden hier te weinig alert en adequaat tegen op."

Wat Bonte in het bijzonder stoort, is de verschillende aanpak naargelang de gekozen taalrol in de Brusselse rechtbank. "Het is alom geweten dat wie kiest voor de Franstalige taalrol, zich verzekert van een tragere rechtsgang en mildere straffen. Er is geen enkel moreel argument zo'n verschil louter door iemands taal kan goedpraten", zegt hij daarover. "Die andere aanpak van Franstalige zaken heeft niet enkel met een cultuurverschil te maken, maar ook met een gebrek aan voldoende capaciteit bij de Franstalige rechtbanken in Brussel. Daar moeten we absoluut iets aan doen."