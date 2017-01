"De enige oplossing om opnieuw in de economie, op sociaal en ecologisch vlak te kunnen investeren, is de besparingen zo snel mogelijk achterwege te laten. Ik vraag alle politieke formaties in dit land om zich achter dit idee te scharen. We moeten een nieuw Europees verdrag opstellen met een sociale en fiscale harmonisatie. Dat is een echte Europese politiek."

"Zelfs grote economen zeggen dat besparingen de staatsschuld niet indijken. Die bedraagt vandaag 107 procent van het BBP. Daarnaast ontneemt het burgers de kans op een aanvaardbare manier te leven. Ons land is nog nooit zo rijk geweest als vandaag. Maar 85 procent van die rijkdom is in handen van amper 2 procent van de bevolking. We moeten deze middelen herverdelen opdat de staat nieuwe middelen kan vinden en een investeringspolitiek kan voeren. Momenteel trappelen we ter plaatse."