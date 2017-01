Peeters werd in "De zevende dag" ook geconfronteerd met een uitspraak van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA): "De meerwaardebelasting afdoen als de oplossing voor fiscale rechtvaardigheid is de mensen écht zand in de ogen strooien. De opbrengst die men voorspelt, daaraan weet je het al: het is gewoon symbolisch. We gaan eens iets doen aan de rijken."

"Hij heeft geen gelijk, als je de vennootschapsbelasting verlaagt, gaat automatisch de waarde van je aandelen stijgen. We willen daar iets aan doen. We moeten dat doen op een verstandige manier, zonder de economie, de kmo's en de kleine belegger te viseren", geeft Peeters lik op stuk. Waarna de minister plots bemerkt: "Ik heb me voorgenomen aan het begin van het nieuwe jaar niet aan populisme te doen, niet aan goedkope uitspraken te doen."