"Wie op zijn 18e begint te werken, stopt op 60. Wie begint op zijn 24e, stopt op 66. Ben je tijdens je loopbaan ziek, zorg je tijdje voor de kinderen of zit je even zonder job: dan blijft de teller lopen", legt Crombez zijn voorstel uit. "Hoe meer je werkt, hoe hoger je pensioen. Maar iedereen heeft recht op een basisbedrag. We garanderen elke jongere een basisloon na school en een basispensioen later."

Crombez wil die pensioenen naar eigen zeggen betalen "door naar de grote getallen te durven kijken". "Je mag niet besparen op de kerntaken van de overheid: veiligheid, zorg, onderwijs, cultuur. Halveer de subsidies voor bedrijven. Snoei in de subsidies voor bedrijfswagens. En bestel vooral geen absurd hoog aantal nieuwe straaljagers voor buitenlandse operaties, als je niet eens genoeg geld vindt om je binnenlandse veiligheid te garanderen. (...) We hebben geen geld te kort, maar we geven het verkeerd uit."