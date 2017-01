"Ik maak me vooral zorgen over ons gebrek aan zelfvertrouwen", zegt een bezorgde Landuyt, die naar eigen zeggen "vanuit het rustige Brugge anders kijkt naar de Wetstraat".

"Het is alsof we ­beschaamd zijn om alles wat we in het verleden hebben gedaan, en nu weer helemaal opnieuw van nul moeten ­beginnen. (...) De discussie over een mogelijke ­samenwerking met PVDA is daar het beste voorbeeld van. Wij moeten als grote partij toch niet luisteren naar de oplossingen die PVDA voorstelt? We delen wel dezelfde verontwaardiging, maar daar stopt het."

Volgens Landuyt is zijn partij te veel met bijzaken bezig. Hij noemt de discussie over het bijpassen van het tekort in de sociale zekerheid als tekenend voorbeeld. "Ik snap niet dat we zo'n structurele aanval op onze core­business zomaar laten passeren. Waar waren onze mensen om te reageren? (...) Het is meer dan ooit nodig om in de bres te springen voor de sociale bescherming, zeker nu CD&V dat niet meer doet."