Formatie 2003: Luc Coene geeft rondleiding in Lambermont

In 2003 was Luc Coene secretaris van het federale formatieberaad en rechterhand van formateur Guy Verhofstadt. Op 18 juni 2003 gaf Coene aan de collega's van "Terzake" een rondleiding in het Lambermontgebouw waar de gesprekken plaatsvonden.

