Automobilistenvereniging Touring is niet opgezet met het idee van Magnette. "Het is krankzinnig dat de verschillende gewesten in ons land tegengestelde mobiliteitsbeslissingen nemen. Dit idee helpt de verkeersveiligheid niet echt vooruit", zegt Danny Smagghe in "De ochtend".

"De verlichte verkeersborden zijn echt een noodzaak, zeker omdat op snelwegen en ringwegen de verlichting wordt gedoofd 's nachts. Mensen moeten een verkeerswisselaar of uitrit op tijd kunnen opmerken. Anders ondernemen bestuurders onverwachte manoeuvres. Verkeersveiligheid staat toch boven economische motieven?"

Dat Vlaams mobiliteitsminister Weyts niet van plan is om het dezelfde weg op te gaan, juicht Smagghe toe. "Vier op de tien bestaande borden op de Vlaamse wegen zijn defect, dus er moet wel werk worden gemaakt van een onderhoudsprogramma voor die lichtbakken. Dat minister Weyts daar oren naar heeft, is een goede zaak."