Intussen zijn er ook verhalen opgedoken over de mogelijke betaling van smeergeld. Via de RTBF lekte gisteren uit dat een geldkoerier 5 miljoen euro cash van Zwitserland naar Frankrijk heeft overgebracht in opdracht van de advocaten van Chodiev.

Diezelfde koerier zou ook in Brussel omslagen hebben rondgebracht, maar of daar geld in zat is niet duidelijk. Vandermaelen wil dat dit spoor ook serieus onderzocht wordt omdat als we weten van wie het geld kwam en wie het ontvangen heeft, we meer duidelijkheid kunnen krijgen wie welke rol heeft gespeeld in het goedkeuren van de afkoopwet en het opstellen van de minnelijke schikking.