Sinds vorig najaar is de zogenoemde prescreening in tenten buiten het luchthavengebouw vervangen door een nieuw veiligingssysteem. Naast technologische middelen als camera's die nummerplaten en gezichten herkennen steunt het systeem ook op agenten die speciaal opgeleid worden om verdacht gedrag in mensenmassa's te detecteren, zogenoemde Behavior Detection Officers.

"Zaventem is een soort proeftuin, maar het is een filosofie die we op termijn willen uitrollen op alle plaatsen waar veel mensen komen", zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jambon. Een precieze timing voor een uitbreiding naar bijvoorbeeld de grote treinstations is er niet. "Het is niet zo dat dit vandaag beslist is of dat er al een draaiboek klaar ligt."

Het systeem wordt volgens Van Raemdonck permanent geëvalueerd. De eerste resultaten stemmen de beleidsmakers alvast tevreden. Midden december meldde hoofdcommissaris van de luchtvaartpolitie Jo Decuyper in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart dat de nieuwe techniek op nog geen maand tijd al dertig mensen hielp detecteren die gelinkt zijn aan terrorisme of feiten "verbonden aan de veiligheid van de staat".