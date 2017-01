In Hasselt nam vorig jaar Hilde Claes (SP.A) ontslag als burgemeester. Er volgde een stoelendans, waarna CD&V'ster Nadja Vananroye burgemeester werd. De SP.A gaf de sjerp af voor machtsdeelname in 2018, klonk het toen. Ivo Belet (CD&V) werd even genoemd als opvolger van Claes, maar dat ging niet door. En welke rol zal minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) gaan spelen in Hasselt?

Ook in Kortrijk is er nog veel onzekerheid na het politieke toptheater van 2012. toen schoof Vincent Van Quickenborne (Open VLD) toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) opzij, ook al was CD&V de grootste partij en had De Clerck meer voorkeursstemmen gekregen. OCMW-voorzitter Philippe De Coene wordt bijna zeker de frontman voor SP.A ,maar de plannen van Van Quickenborne, De Clerck en Bart Caron zijn nog niet helemaal duidelijk.