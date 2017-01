Nu bestaat er een waarborg van zes maanden. Gaat het product in die periode stuk, dan is het aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek nog niet bestond toen hij het verkocht. Peeters wil die periode van zes maanden verlengen. Hij wil tegen de zomer een nieuwe regeling treffen.

"De bedoeling is om ervoor te zorgen dat de consument bij een defect van het product op een langere periode dan de huidige zes maanden geen bewijslast moet leveren. Wij gaan er ook voor zorgen dat de kleinhandelaar, die tussen de consument en de producent of de leverancier zit, niet de dupe wordt en dat de kleinhandelaar de effectieve garantie-uitwinning kan recupereren bij de fabrikant of de invoerder", vertelt Peeters aan VRT Nieuws.

Peeters wil ook de klanten van banken en verzekeringen beter beschermen.