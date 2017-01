Tommelein (54) noemt zichzelf een "groene liberaal" en was van 2007 tot 2012 al eens voorzitter van de gemeenteraad in Oostende, en van 2013 en 2014 was hij eerste schepen. In de huidige Vlaamse regering fungeert hij als viceminister-president, en is hij als minister verantwoordelijk voor Begroting, Financiën en Energie.

Eergisteren werd er nog de lijst "Recht door Zee" voorgesteld, een initiatief van Mariakerkenaar Marc Casier en dokter Georges Casteur. Zij willen gaan voor een "nieuwe politieke cultuur" en zeggen niet partijgebonden te zijn.

Oostende telt 41 raadsleden. SP.A, CD&V en Open VLD zijn goed voor 24 zetels, de oppositie van N-VA, Groen en Vlaams Belang telt er 17.