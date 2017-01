Sinds de start van dit jaar is het geven van een tik aan uw kinderen verboden in Frankrijk. Het land zette zich daarmee op het lijstje waar al meer dan vijftig andere landen toe behoren. In ons land staat zo'n verbod niet expliciet in de wet, waardoor we al op de vingers zijn getikt door Europa.

Drie parlementsleden van CD&V willen nu dat daar verandering in komt. Zij willen een verbod op fysieke en psychische straffen tegen kinderen.

"Ik denk dat het nog gebeurt en dat het ook wordt aanvaard", zegt parlementslid Sonja Becq. "Nochtans is het slaan van een kind om het op te voeden niet meer van deze tijd en haalt het ook niets uit. Het kan ook zware gevolgen hebben voor de geestelijke ontwikkeling en de relatie met de ouders verstoren. Maar blijkbaar wordt ons voorstel nogal makkelijk in het belachelijke getrokken."