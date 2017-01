Volgens Francken is de recente daling echter vooral te wijten aan de kostprijs die er sinds kort aan verbonden is. Zo'n aanvraag was ooit gratis, maar kost 250 euro sinds maart 2015. Dat bedrag wordt binnenkort opgetrokken naar 350 euro per aanvraag.

"Het bedrag zal zeker een drempel vormen, maar de daling is eigenlijk al langer begonnen", zegt Koen Dewulf van het Myria aan VRT Nieuws. Eigenlijk is er vanaf 2011 een geleidelijke daling te zien. "Dat heeft vooral te maken met het striktere regularisatiebeleid dat is ingezet door de vorige regering (met De Block als staatssecretaris, nvdr.). Bovendien zou het kunnen dat er minder mensen in de illegaliteit leven, maar dat is iets wat we niet zeker kunnen zeggen. Een ontradend effect gaat zeker ook uit van de strengere opvolging van een negatieve beslissing, waaraan vaak een terugkeerverbod is gekoppeld."

"Ik verwacht vooral een daling in het aantal meervoudige aanvragen en minder in de eenmalige. Het zou logisch zijn dat mensen eerst alles op orde willen hebben en pas een aanvraag willen doen als ze denken echt kans te maken."