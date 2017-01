Hans Bonte vindt dat jonge boefjes nauwlettender moeten worden opgevolgd door de jeugdrechter omdat sommigen onder hen in een soort radicaliseringsproces terechtkomen. "Helaas stel ik keer op keer vast dat jeugdhulpverleners en jeugdrechters totaal voorbijgaan aan de risico's die een kwetsbare groep jongeren uit migrantengezinnen, die niet zelden opgroeien in erbarmelijke omstandigheden, in zich draagt."

Bonte geeft een voorbeeld van een tiener uit zijn stad die radicaliseerde nadat hij in de kleine criminaliteit verzeild was geraakt. "De jeugdrechter bougeerde niet. Hij sloot zijn ogen voor het radicaliseringsproces in plaats van de jongen te laten begeleiden." Bonte kan naar eigen zegen nog voorbeelden geven.

"Dikwijls zijn het de Franstalige rechters van de Brusselse rechtbank. Iedereen weet dat het bij hen wat langer duurt en zij de jongeren makkelijker laten gaan. Dat is moedwillig een vorm van straffeloosheid creëren." Bonte vindt dat stuitend. "Zulke rechters zijn in mijn ogen wereldvreemd."

Zijn uitspraak is opvallend. Vorige maand gebruikte de N-VA datzelfde woord naar aanleiding van de zogenaamde visumrel. De partij kreeg toen bakken kritiek over zich heen. SP.A-voorzitter John Crombez had het over een zorgwekkende uitspraak, Kamerlid Monica De Coninck had het over een gebrek aan respect voor de rechterlijke macht. "Zij (de N-VA, nvdr.) zijn vooral bezig met profilering", zegt Bonte daarover. "Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die dat van mij zeggen, maar ik probeer problemen duidelijk te benoemen om te komen tot oplossingen."