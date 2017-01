"Er zijn drie kandidaten voor twee plaatsen", legt Reynders uit in "De ochtend" op Radio 1. Naast ons land zijn ook Duitsland en Israël kandidaat voor een zitje als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad in 2019 en 2020.

Reynders had een gesprek met president George Konrote van Fiji. De minister en de president hadden het over de ontmoetingen die de minister de voorbije dagen had en bespraken globale uitdagingen als het terrorisme en de klimaatverandering. De Fiji-eilanden worden rechtstreeks in hun voortbestaan bedreigd door de stijgende zeespiegel, een gevolg van de opwarming van de aarde.

De afgelopen dagen was Reynders in Australië, en na Fiji reist hij nog naar Nieuw-Zeeland. In Australië had hij het onder meer ook over een vrijhandelsverdrag tussen dat land en de Europese Unie. "We proberen daarvoor een mandaat te geven aan de Europese Commissie", zegt Reynders.